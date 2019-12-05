Политика
Экономика сегодняВ Белом доме оценили итоги слушаний по импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что прошедшие в юридическом комитете Конгресса слушания в рамках процедуры импичмента показали лишь предвзятость со стороны демократов к президенту США Дональду Трампу.
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Общество
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
Футбол
Официально: «Барселона» продлила контракт с Фати
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Политика
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Немецкое издание Die Welt поделилось опасениями касательно будущего НАТО, называя не Россию, а Китай главным противником Североатлантического альянса.
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили в России
Отечественная LADA в рейтинге самых часто перепродаваемых автомобилей стала только 10-й.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Космос
Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»
Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Футбол
Слуцкий и Березуцкие провели прощальный обед с игроками «Витесса»
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Власти США «еще не определились» по вопросу введения санкций в связи с прокладкой газопровода «Северный поток-2», заявил президент США Дональд Трамп.
Наука
Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Экономика
Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций
Происшествия
В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экономика
Saudi Aramco хочет застраховаться от войны и терактов
Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.
Политика
Трамп заявил, что США не станут увеличивать расходы на НАТО
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Твиттере заявил, что Штаты не планируют увеличивать собственные расходы на оборонные нужды НАТО.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом
В Забайкалье открылся консультационный центр по выплатам компенсаций пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщается на сайте официального портала края.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Политика
Захарова не верит в серьезность санкций ФРГ из-за убийства в Берлине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать публикацию Wall Street Journal о том, что Германия якобы может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине летом этого года уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили.
Кино
Кит Харрингтон объяснил смерть Дейенерис в «Игре престолов»
Дейенерис в последнем сезоне вела себя не очень адекватно – она начала убивать всех подряд и это не могло устраивать Джона Сноу.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.