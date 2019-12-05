Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ Белом доме оценили итоги слушаний по импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что прошедшие в юридическом комитете Конгресса слушания в рамках процедуры импичмента показали лишь предвзятость со стороны демократов к президенту США Дональду Трампу.
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