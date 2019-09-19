Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

с чего всё началось

Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".

В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

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