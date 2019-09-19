Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
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В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в среду по телефону отношения двух стран, а также предстоящую встречу украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РИА Новостивчера в 19:06

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Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского

РБКвчера в 20:30

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в США

Коммерсантъвчера в 19:44

В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

РИА Новостивчера в 19:06

Первая встреча Трампа и Зеленского пройдет в Нью-Йорке

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Белый дом рассказал о первой встрече Трампа с Зеленским

РЕН ТВвчера в 19:10

В Белом доме рассказали о планах Трампа встретиться с Зеленским в ООН

RT на русскомвчера в 19:42

Пенс обсудил с Зеленским его готовящуюся встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН

ТАССвчера в 18:54
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Экономика

Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным.
РБК вчера в 17:02
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Авто

Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера

Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера.
OAnews вчера в 07:21
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

Lenta.ru вчера в 12:56
Политика

В Брюсселе обсудят судьбу транзита газа из РФ через Украину

На встрече будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину после 2019 года, передает РИА «Новости».
Росбалт вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Авто

В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 03:40
Гаджеты

Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Здоровье

Названы опасные заболевания, которые начинаются с симптомов простуды

Хорошо известные многим признаки простуды – слабость, озноб, боль в горле – могут говорить о начале развития более опасного заболевания, пишет «МедикФорум».
МИР 24 вчера в 00:38
Политика

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:58
Армия и оружие

В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия

Шамана, идущего изгонять Путина, похитили вооруженные люди в масках

ТВК вчера в 23:32
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Единоборства

Гассиев — о переходе в тяжелый вес: Просто кушать люблю

Нева Спорт вчера в 04:36
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

Российская газета вчера в 23:41
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Космос

Создание космического лифта признали возможным

Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 17 сентября в 12:08
Гаджеты

Самым дорогим в мире стал российский iPhone 11

Оказалось, что в России он продается по самой высокой цене. iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб появится на российских прилавках по цене 132 тысячи рублей или 2053 доллара.
Aobe.ru 17 сентября в 08:06
Происшествия

Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Происшествия

Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 сентября в 06:26
Здоровье

Невролог рассказал, как пережить магнитные бури

Вечерняя Москва вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Политика

Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Музыка

Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал вчера в 12:27
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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