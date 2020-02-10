Общество
Экономика сегодняВ Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа
Администрация США предложила сократить расходы на Госдеп в следующем году более чем на 10 млрд долларов. Об этом говорится в проекте бюджета на 2021 финансовый год, размещенном на сайте Белого дома.
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Общество
В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»
Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2".
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Хоккей
Четыре хоккеиста «Ак Барса» не сыграют против «Авангарда»
Авто
Лучшие электрокары, которые поступят в продажу в 2020 году
Эксперты составили рейтинг лучших электрических автомобилей, которые поступят в продажу в нынешнем году.
Политика
Песков подвел итоги работы кабмина Медведева
"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - заявил Песков.
Хоккей
Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Футбол
Обрили уже. Неймар снова сменил имидж
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Общество
В Китае проверили российскую тест-систему выявления коронавируса
В Китае врачи протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса 2019-nCoV, тесты признаны эффективными.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Общество
Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости
Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Шоу-бизнес
17-летний сын Сергея Бодрова стал рэпером
Оказалось, что сын Сергея Бодрова-младшего решил связать свою жизнь с музыкой и в январе собрал собственную группу.
Армия и оружие
Число контуженных военных из США при иранском ударе выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Майкла Калви
Мосгорсуд в понедельник отменил арест акций банка "Восточный" по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате.
Общество
Участницу Pussy Riot Толоконникову задержали в Петербурге
В Петербурге во время фотосессии задержаны 12 человек, в том числе участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, сообщил в твиттере издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в понедельник.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Футбол
Катар рассчитывает на участие России в ЧМ-2022
Наука
Масштабная генетическая перепись раковых опухолей завершена
Международная группа ученых провела масштабную расшифровку, изучение и классификацию геномов 2,6 тыс. опухолей 38 типов рака.
Общество
Образ Натали Портман стал самым обсуждаемым на «Оскаре»-2020
Натали Портман позировала на красной дорожке «Оскара»-2020 в кутюрном платье Dior, расшитом золотыми нитями.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Кино
«Хищные птицы» стали лидером проката в России
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» вселенной DC стал лидером российского проката.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
В центре Петербурга от полиции пытался скрыться пьяный водитель
Водитель не отреагировал на законные требования сотрудников полиции остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться через Дворцовую площадь.
Армия и оружие
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М
Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.