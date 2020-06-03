В США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме, трансляцию которого вел The Hill.

В Белом доме признали наличие расизма в США

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