Политика
РБКВ Белом доме признали наличие расизма в США
В США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме, трансляцию которого вел The Hill.
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Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
Армия и оружие
Американские журналисты назвали B-1B «проблемой для российского флота»
Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США могут создать «серьезную проблему» для российского флота, сообщило в понедельник, 1 июня, издание The Drive.
Известия 22:02
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru 21:09
Происшествия
Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) 22:08
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Здоровье
Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Новосибирске лечат на дому
Сегодня, 2 июня, в Новосибирске произошло долгожданное для многих событие – министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что пациенты с коронавирусом, у которых нет никаких проявлений болезни, могут лечиться дома.
Atas.info 08:10
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Космос
Космические рекордсмены: самые большие объекты во Вселенной
Популярная механика 03:34
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 11:36
Кино
Джокер, Капитан Бумеранг и Харли Квинн на кадрах со съемок «Отряда самоубийц»
На одних снимках визажист Алессандро Бертолацци наносит грим Джареду Лето (Джокер) и Марго Робби (Харли Квинн), а на третьем изображении режиссер Дэвид обговаривает с Джаем Кортни (Капитан Бумеранг) последовательность действий в сцене.
Киноафиша России вчера в 09:47
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
Хоккей
Омский «Авангард» подпишет финского защитника
Менеджмент хоккейного клуба "Авангард" готовится подписать контракт с финским защитником Оливером Каски.
Новый Омск вчера в 01:10
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Политика
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru 12:12
Авто
Toyota анонсировала «легкую» версию Yaris GR
Yaris GR RZ повторяет версию хэтчбека, которая поступит в продажу на других рынках, а RC станет еще одним вариантом GR исключительно для Японии.
Авторамблер 05:35
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45