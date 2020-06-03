Советник президента США Дональда Трампа, Келлиэнн Конуэй, рассказала о системном расизме в стране. Об этом она заявила на фоне продолжающихся беспорядков в Миннеаполисе и других американских городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

В Белом доме признали наличие системного расизма в США

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