Политика
ТАССВ Белом доме прокомментировали резолюцию об импичменте Трампа
"Резолюция никак не меняет того базового факта, что демократы в Палате представителей отказываются предоставить право на должный процесс для администрации", - говорится в заявлении. Ранее демократы представили в Палате представителей резолюцию об импичменте Трампа.
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Белый дом раскритиковал резолюцию Пелоси по процедуре импичмента Трампа
РИА Новости29 октября в 18:00
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