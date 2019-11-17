Политика

Газета.RuГазета.RuБелый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Пресс-секретарь Белого дома назвала опасными слухи о здоровье Трампа

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RT на русскомвчера в 19:23
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Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
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Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
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Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
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Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

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Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик

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Если киевская власть не остановит процесс разведения сил и средств на Донбассе и не узаконит присутствие боевиков неонацистских батальонов в зоне боевых действий и разведения, депутатов Рады будет ожидать ни много ни мало публичная казнь под окнами администрации президента Украины.
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Сборные Германии и Нидерландов вышли в финал Евро-2020

Сборные Германии и Нидерландов за тур до окончания группового этапа обеспечили себе выход в финал Евро-2020.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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Сеть ломбардов хочет выйти на IPO в России

Сеть ломбардов «Мосгорломбард» намерена провести публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в первом квартале 2021 года, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.
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Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" отправлен в отставку после победы над "Мариино Кальчо" со счетом 27:0.
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