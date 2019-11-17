Политика

REGNUMREGNUMВ Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования. Американский лидер завершил досрочное обследование в больнице Уолтера Рида.
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В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа

РИА Новостивчера в 23:56

Трамп закончит медобследование в следующем году

ТАСС00:58

Пресс-секретарь Белого дома назвала опасными слухи о здоровье Трампа

Газета.Ru00:05

Стали известны результаты медицинского обследования Трампа

RT на русскомвчера в 19:23

Трамп рассказал о пройденном медосмотре

Известия01:24

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

РБКвчера в 19:32

В Белом доме призвали не спекулировать на тему здоровья Трампа

Московский Комсомолецвчера в 23:54
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Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Политика

Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой

Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
Газета.Ru 15 ноября в 15:00
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру вчера в 22:38
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:44
Спорт

Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии

RT на русском 15 ноября в 09:15
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой

Ivbg.ru 15 ноября в 08:51
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35 у России

Соединенные Штаты пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки у России истребителей Су-35.
Московский Комсомолец 15 ноября в 01:49
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Известия вчера в 09:24
Футбол

Красота дня – болельщица «Ювентуса» Франческа Тадже, фото

По ходу встречи в объектив телекамер попала прекрасная болельщица «Ювентуса» Франческа Тадже, которая мгновенно стала звездой «Инстаграма».
Чемпионат 01:00
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Футбол

Игорь Гамула: «Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную»

Известный тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:30
Хоккей

Евгений Кузнецов поучаствовал в спасении «Вашингтона» в Бостоне

Хозяева дважды выходили вперед, но гости смогли отыграться и переиграли "медведей" в серии послематчевых буллитов – 3:2. На гол Койла "капиталисты" ответили точным броском Бойда, а вот ответа на шайбу Пастрняка пришлось ждать до 59-й минуты.
Вести.Ru вчера в 23:15
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
ФАН 00:43
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия вчера в 21:12
Происшествия

В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе

На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.
РБК 01:27
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298-ю операцию на горле

РЕН ТВ вчера в 17:20
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
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