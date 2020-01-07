с чего всё началось

Лидера спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ликвидировали из-за готовящегося им покушения на американских военных и дипломатов. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

Происшествия Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.

Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.

Религия Патриарх Кирилл назвал заимствованием законопроект о домашнем насилии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закон о домашнем насилии был навеян российским политикам извне, а частности, от иностранцев.

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Политика Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией.

Авто Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.