Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.

В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

Авто В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.

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Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.

Армия и оружие Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией 17 октября США и Турция смогли совершить соглашение, что лучшим образом должно повлиять на решения разногласий этих стран и снятия санкций Дональдом Трампом в отношении Турции.

Политика Комиссия Госдумы нашла нарушения закона со стороны «Медузы» и Би-би-си Нарушения законодательства во время предвыборной кампании допустили шесть иностранных медиаресурсов, в том числе «Медуза», русская служба Би-би-си и «Радио Свобода», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

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Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.

Авто Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения Nissan не называет дату дебюта нового поколения модели, но, судя по тому, что новинка проходит тестовые испытания на дорогах общего пользования, X-Trail 2020 модельного года мы увидим в следующем году.