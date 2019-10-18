Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
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В администрации Трампа отвергли заявление по заморозке военной помощи Украине

Газета.Ru18:50

Белый дом уточнил заявление о причинах заморозки средств США для Украины

РБК20:28

В Белом доме запутались в объяснениях причины приостановки военной помощи Украине

Росбалт20:17

Белый дом уточнил высказывания о связи между помощью Киеву и делом с сервером Демпартии

ТАСС19:00

В Вашингтоне назвали причину приостановки помощи Украине

Южный Федеральный20:49

В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине

RT на русском19:25

США объяснили приостановку помощи Киеву

РИА Новости19:40
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Супруг Лолиты Милявской подал на развод

ГлобалМСК.ру 10:30
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В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia

На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс вчера в 14:28
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 11:05
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
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Армия и оружие

Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией

17 октября США и Турция смогли совершить соглашение, что лучшим образом должно повлиять на решения разногласий этих стран и снятия санкций Дональдом Трампом в отношении Турции.
ГЛАС.RU 20:23
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения закона со стороны «Медузы» и Би-би-си

Нарушения законодательства во время предвыборной кампании допустили шесть иностранных медиаресурсов, в том числе «Медуза», русская служба Би-би-си и «Радио Свобода», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Взгляд.ру 12:06
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина

На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:20
Армия и оружие

Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту

Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН вчера в 22:33
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73 лет

Московский Комсомолец вчера в 03:51
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ вчера в 08:45
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Кино

Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре

Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
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Армия и оружие

В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия вчера в 05:54
Политика

Трамп подтвердил отставку министра энергетики

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Российская газета 20:12
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

Игромания.ру 12:10
Общество

Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы

Мошенники научились обманывать банкоматы новым способом.
Телеканал 360° вчера в 08:30
Армия и оружие

Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru вчера в 06:32
Авто

Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения

Nissan не называет дату дебюта нового поколения модели, но, судя по тому, что новинка проходит тестовые испытания на дорогах общего пользования, X-Trail 2020 модельного года мы увидим в следующем году.
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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 15:17
Политика

Саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами

Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте «Дорал» в Майами, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.
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В Ватикане создали умные молитвенные четки

В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
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«Роскосмос» не вывозит обломки ракет, упавших на Алтае

На территории Республики Алтай остаются упавшие сюда фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей, стартовавших с Байконура.
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Мик Малвани
Американский политик
Американский политик, представляющий Республиканскую партию. Директор Административно-бюджетного управления. В 2007-2009 член Палаты представителей Южной Каролины.
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