Политика
РБКВ Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп здоров и остается энергичным. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. По ее словам, президент не имеет никаких жалоб на состояние своего здоровья.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
Происшествия
Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки раскрыл мотив преступления
Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль
"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Футбол
Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным
Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Бостон», Кузнецов сделал передачу
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Вашингтону» — 2:3. На счету капитана гостей Александра Овечкина 3 броска в створ и 7 силовых приемов за 21.18 на льду.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Футбол
Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут
Спорт
ВАДА рассмотрит доклад отдела расследований о данных московской лаборатории, полученных от российской стороны
ВАДА на заседании Комитета по соответствию рассмотрит доклад отдела расследований относительно данных московской лаборатории, полученных от российской стороны.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
ЖКХ
Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.
Происшествия
Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек
В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Общество
Девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana
Политика
Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Норвежец Фруде Берг, обвиняемый в России в шпионаже, вернулся на родину. Об этом сообщает местная газета VG.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Компания GAC, ключевой партнер Toyota в Китае, презентовала новый среднеразмерный кроссовер Trumpchi GS4 PHEV с расходом топлива 1,3 литра на 100 км пробега.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры попросил убежище в Австрии
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии, сообщает ТАСС.
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.