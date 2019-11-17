Президент США Дональд Трамп здоров и остается энергичным. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. По ее словам, президент не имеет никаких жалоб на состояние своего здоровья.

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

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