Политика

РБКРБКВ Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп здоров и остается энергичным. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. По ее словам, президент не имеет никаких жалоб на состояние своего здоровья.
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В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа

РИА Новостивчера в 23:56

Пресс-секретарь Белого дома призвала не спекулировать на тему здоровья Трампа

ТАССвчера в 23:39

Пресс-секретарь Белого дома назвала опасными слухи о здоровье Трампа

Газета.Ru00:05

Стали известны результаты медицинского обследования Трампа

RT на русскомвчера в 19:23

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

РБКвчера в 19:32

В Белом доме призвали не спекулировать на тему здоровья Трампа

Московский Комсомолецвчера в 23:54

Стали известны результаты медобследования Трампа

Известиявчера в 19:09
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Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

Российская газета вчера в 18:17
Происшествия

Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки раскрыл мотив преступления

Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы.
Взгляд.ру 15 ноября в 06:46
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 11:15
Футбол

Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Матч ТВ вчера в 06:16
Хоккей

«Вашингтон» победил «Бостон», Кузнецов сделал передачу

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Вашингтону» — 2:3. На счету капитана гостей Александра Овечкина 3 броска в створ и 7 силовых приемов за 21.18 на льду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Футбол

Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

Мойка78 вчера в 11:24
Спорт

ВАДА рассмотрит доклад отдела расследований о данных московской лаборатории, полученных от российской стороны

ВАДА на заседании Комитета по соответствию рассмотрит доклад отдела расследований относительно данных московской лаборатории, полученных от российской стороны.
Эхо Москвы вчера в 22:29
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Известия 15 ноября в 18:03
ЖКХ

Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.
RT на русском 00:11
Происшествия

Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
RT на русском 15 ноября в 15:49
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).
РИА Новости вчера в 22:18
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Общество

Девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana

iReactor вчера в 21:52
Политика

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, обвиняемый в России в шпионаже, вернулся на родину. Об этом сообщает местная газета VG.
РБК вчера в 18:33
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Компания GAC, ключевой партнер Toyota в Китае, презентовала новый среднеразмерный кроссовер Trumpchi GS4 PHEV с расходом топлива 1,3 литра на 100 км пробега.
Новые автомобили вчера в 23:18
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science 15 ноября в 03:57
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science 15 ноября в 12:14
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Газета.Ru вчера в 22:52
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm 15 ноября в 00:51
Происшествия

Экс-чиновник Минкультуры попросил убежище в Австрии

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии, сообщает ТАСС.
Культуромания 15 ноября в 05:43
Космос

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru вчера в 02:41
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