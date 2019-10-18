Исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани подтвердил, что президент США Дональд Трамп блокировал $400 млн военной помощи для Украины, из-за желания оказать давление на украинское руководство с целью активизации расследования деятельности Байдена.

В Белом доме сознались в давлении на Украину в деле расследования против Байдена

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