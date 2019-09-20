Политика
Газета.RuВ Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что он оговорился в своем высказывании, говоря о Крыме.
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с чего всё началось
Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.РИА Новости15:01
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Представитель Белого Дома оговорился и сказал, что Украина оккупирует часть России
Комсомольская правда15:41
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».
Коммерсантъ 18:21
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Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки
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Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
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Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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В «Роскосмосе» опровергли информацию о введенном на МКС запрете
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Астану» в матче Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астану" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:50
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Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
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RT на русском 12:09
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Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Политика
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.
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Армия и оружие
Трамп одобрил отправку новых военных США на Ближний Восток
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.
Газета.Ru 19:05
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РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
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The Last of Us Part 2 покажут на State of Play
Шоу Sony State of Play состоится 24 сентября в 23:00 по московскому времени. Релиз The Last Of Us Part 2 ожидается в феврале 2020 года.
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
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Хаби Алонсо может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может пригласить экс-полузащитника «Ливерпуля» Хаби Алонсо на пост главного тренера сливочных.
Матч ТВ 09:45
Авто
Lexus выпустил первую серийную яхту
Первая серийная яхта Lexus, которая получила название LY 650, позиционируется как еще один флагман бренда, став в один ряд с седаном LS, купе LC и внедорожником LX.
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