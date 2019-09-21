Политика

Газета.RuГазета.RuВ Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что он оговорился в своем высказывании, говоря о Крыме.
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В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

ТК Звезда17:37

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Газета.Ru16:19

Чиновник США оговорился, обвинив Украину в оккупации части России

РЕН ТВ15:01

Представитель Белого дома оговорился и обвинил Украину в захвате территорий РФ

Известия15:33

Представитель администрации США рассказал об «оккупированной территории РФ»

Российская газета15:16

Представитель Белого дома заявил, что Украина оккупировала часть России

РИА Новости15:01

Представитель Белого Дома оговорился и сказал, что Украина оккупирует часть России

Комсомольская правда15:41
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По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
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Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
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Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ее шестилетний сын Ноа иногда примеряет платья.
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Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью

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Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля

В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
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В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

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Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений

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Планетам разрешили формироваться вокруг сверхмассивных черных дыр

В изученной теоретической модели планеты формируются на большом удалении (порядка 1-100 парсек) от черной дыры.
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