Политика

Газета.RuГазета.RuВ Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что он оговорился в своем высказывании, говоря о Крыме.
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с чего всё началось

В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.
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РБКвчера в 18:25

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