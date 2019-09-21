Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.

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Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что он оговорился в своем высказывании, говоря о Крыме.

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

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