Политика
Газета.RuВ Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что он оговорился в своем высказывании, говоря о Крыме.
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с чего всё началось
Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.РИА Новостивчера в 15:01
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Представитель администрации США рассказал об «оккупированной территории РФ»
Российская газетавчера в 15:16
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Телепрограмма вчера в 19:57
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Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
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Под Одессой в ДТП погибли девять человек
В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
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