Политика

Газета.RuГазета.RuВ Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что он оговорился в своем высказывании, говоря о Крыме.
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с чего всё началось

В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной

Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.
РИА Новостивчера в 15:01

Подробнее о событии

Представитель Белого Дома оговорился и сказал, что Украина оккупирует часть России

Комсомольская правдавчера в 15:41

Представитель Белого дома оговорился об оккупации Киевом части России

RT на русскомвчера в 17:54

В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

РЕН ТВвчера в 18:49

СМИ сообщили об оговорке в Белом доме об оккупации Украиной части России

РБКвчера в 18:25

Представитель Белого дома оговорился и обвинил Украину в захвате территорий РФ

Известиявчера в 15:33

Представитель администрации США рассказал об «оккупированной территории РФ»

Российская газетавчера в 15:16

В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной

РИА Новостивчера в 15:01
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Энергетика

Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском вчера в 06:19
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Политика

Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века

РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Экономика

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета вчера в 07:38
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Футбол

Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место.
Rambler News Service 19 сентября в 04:46
Армия и оружие

Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух

Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Энергетика

Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок

«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль вчера в 08:29
Здоровье

Диетологи назвали шесть привычек для быстрого похудения

iReactor вчера в 16:43
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат вчера в 06:23
Футбол

РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ

Профиль вчера в 14:42
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Космос

Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину

На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ 17 сентября в 20:56
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Наука

Из березовой фанеры сделали микрофлюидный чип

Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке под руководством Говинда Рао (Govind Rao) научились создавать микрофлюидные чипы из крайне доступного материала — березовой фанеры.
N+1 вчера в 07:04
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Политика

Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде

РБК вчера в 22:45
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Наука

Дешевый препарат против артрита может помочь больным с раком крови

Доступный препарат против заболеваемость артрит может значительно помочь при раке крови, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 18 сентября в 08:11
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