Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей. «Мы готовы к импичменту», — сказала представитель Белого дома телеканалу Fox News.

В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа

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