Политика
ИнтерфаксВ Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
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Наука
Высокий уровень образования снижает риск развития алкоголизма
Американские ученые выяснили, что уровень образования обратно пропорционален риску развития алкоголизма у человека, сообщает «Российская газета» со ссылкой на журнал Molecular Psychiatry.Исследователи из Национального института здравоохранения США изучили данные 780 тысяч человек.
UfaTime.ru 30 октября в 04:58
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru вчера в 15:17
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Армия и оружие
Российская авиация стёрла с лица земли склад оружия боевиков в Сирии
Удар с воздуха фактически стёр с лица земли склад оружия боевиков. Несколько громких взрывов были слышны по всему прилегающему району.
REGNUM вчера в 08:15
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»
Матч ТВ вчера в 22:17
Армия и оружие
Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)
Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ вчера в 11:07
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Футбол
Адиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.
RT на русском вчера в 10:03
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Политика
Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России
Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.
РИА Новости вчера в 21:21
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Политика
Путин пообщался с участниками WorldSkills
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills и Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019, прошедшего в Екатеринбурге.
Вести.Ru вчера в 10:45
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ 31 октября в 11:45
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Происшествия
Дети массово отравились в гостинице в Казани
Известия 02:51
Музыка
Как жюри выбирало участников в четвёртом выпуске шоу «Голос»
В пятницу, 1 ноября, в эфир Первого канала вышел четвёртый выпуск восьмого сезона вокального шоу "Голос".
RT на русском 02:59
Футбол
Мать Роналду: Мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".
РЕН ТВ 03:09
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец вчера в 05:07
Футбол
Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
Спорт-Экспресс вчера в 12:42
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса вчера в 03:26
Общество
«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»
Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».
Lenta.ru 00:14