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RT на русском
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В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Эллиот добавил, что во избежание конфликта автомобиль коалиции покинул место ДТП. «Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединёнными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

США заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
Подробнее о событии
RT на русском

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

RT на русском17:20
URA.Ru

США обвинили военных России в провоцировании ДТП в Сирии. «Пострадал экипаж машины»

URA.Ru17:17
Фонтанка.Ру

США обвиняют российских военных в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американцы

Фонтанка.Ру17:14
Коммерсантъ

США обвинили Россию в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии

Коммерсантъ17:12
ТАСС

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в ходе инцидента в Сирии

ТАСС17:06
РЕН ТВ

Белый дом обвинил российских военных в ДТП с пострадавшими в Сирии

РЕН ТВвчера в 16:59
РИА Новости

США заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

РИА Новостивчера в 16:52

Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

По данными Федеральной налоговой службы, из единого госреестра юридических лиц в период 2017-2019 годов исключены 460 ФГУП, из которых 233 предприятия (50,7%) - по причинам неудовлетворительного финансового состояния.
Газета.Ru17:00
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35