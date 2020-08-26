В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Вечерняя Москва 8

Эллиот добавил, что во избежание конфликта автомобиль коалиции покинул место ДТП. «Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединёнными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — цитирует его ТАСС.