В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии
Эллиот добавил, что во избежание конфликта автомобиль коалиции покинул место ДТП. «Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединёнными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
США заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии
США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
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