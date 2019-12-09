Политика
Страна Советов on-lineВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Белом доме работают над организацией встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Вашингтоне подтвердили возможность встречи Лаврова и Трампа
Московский Комсомолец08 декабря в 18:37
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Политика
Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Происшествия
На Урале раскрыли убийство двух девушек на горе Уктус в 2018 году
Двух девушек с огнестрельными ранениями обнаружили на учебном склоне горнолыжного комплекса 26 августа 2018 года.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Политика
Новый премьер-министр Финляндии станет самым молодым премьером в мире
Марин станет самым молодым действующим премьером в мире, на данный момент ей 34 года.
Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Футбол
Наставник «Атлетико» считает «Локомотив» сильным соперником
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Sport24.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области
В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Политика
В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.
Политика
Президент Мексики обещает скорое соглашение с Канадой и США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что подписание торгового соглашения USMCA с Канадой и США состоится в ближайшее время, 10 декабря передает агентство Reuters.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
К концу столетия мировые океаны могут потерять до 4 процентов кислорода из-за потепления и загрязнения атмосферы.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Футбол
«Бавария» готова заплатить за игрока «Шахтера» 50 миллионов евро
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Шахтера» Тете. Мюнхенский клуб готов выложить за молодого бразильца 50 миллионов евро.
Игры
Анонсирована новая часть игры BioShock
2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».