Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Белом доме работают над организацией встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Политика Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.

Политика Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины "Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Футбол Наставник «Атлетико» считает «Локомотив» сильным соперником Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Sport24.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Общество Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.

Происшествия Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.

Политика В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.

Политика Президент Мексики обещает скорое соглашение с Канадой и США Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что подписание торгового соглашения USMCA с Канадой и США состоится в ближайшее время, 10 декабря передает агентство Reuters.

Происшествия В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.

Игры Анонсирована новая часть игры BioShock 2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.