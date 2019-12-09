Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineВозможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Белом доме работают над организацией встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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В Белом доме прорабатывают возможную встречу Лаврова и Трампа

Коммерсантъ08 декабря в 19:24

В МИДе сообщили о возможном приеме Трампом Лаврова

РБКвчера в 06:14

Источник в МИД РФ: администрация Трампа до сих пор игнорировала саботаж «Минска» Украиной

ТАССвчера в 06:51

Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД

РИА Новостивчера в 06:27

В МИД подтвердили подготовку встречи Лаврова с Трампом

Интерфаксвчера в 06:30

Помощник президента США: Встреча Лаврова и Трампа в Вашингтоне возможна

Life.ru08 декабря в 18:51

В Вашингтоне подтвердили возможность встречи Лаврова и Трампа

Московский Комсомолец08 декабря в 18:37
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Общество

Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

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Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран.
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РИА Новости вчера в 18:55
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Российская газета 07:15
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Происшествия

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Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

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Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Sport24.
Газета.Ru 14:26
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
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Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

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Президент Мексики обещает скорое соглашение с Канадой и США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что подписание торгового соглашения USMCA с Канадой и США состоится в ближайшее время, 10 декабря передает агентство Reuters.
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Анонсирована новая часть игры BioShock

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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными

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