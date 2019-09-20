Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.

с чего всё началось

Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника Минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей.

В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

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