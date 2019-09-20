Политика
РИА НовостиВ Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника Минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей.
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с чего всё началось
Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.РИА Новостивчера в 15:01
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Представитель Белого Дома оговорился и сказал, что Украина оккупирует часть России
Комсомольская правдавчера в 15:41
Представитель администрации США рассказал об «оккупированной территории РФ»
Российская газетавчера в 15:16
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
На Украине допустили возобновление закупок российского газа
Власти Украины рассмотрят возможность закупки определенного объема газа у России, речь идет не только о Газпроме, заявил 20 сентября министр энергетики этой страны Алексей Оржель.
REGNUM вчера в 08:40
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Политика
Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.
Lenta.ru вчера в 17:55
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
GAO делит гиперзвуковое оружие на два типа: гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты.
REGNUM 18 сентября в 07:15
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на руководителя РУСАДА
ИА «Ореанда-Новости» Девять российских спортсменов подали в Савёловский суд города Москвы иск с требованием о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L’Equipe.
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Политика
В Китае оценили встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
«Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19—20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:31
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 19 сентября в 04:48
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru вчера в 06:02
Гаджеты
Huawei представила Mate 30 и Mate 30 Pro
В обеих новинках установлены камеры Leica: Mate 30 получил три камеры, а в Mate 30 Pro установили дополнительный объектив с сенсором глубины резкости при размытии фона.
Live24 вчера в 03:26
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Максим Виторган поиграл с сестренкой, старше которой на 46 лет
Актер Максим Виторган поиграл со своей родной сестренкой Этель на собственном дне рождения.
Телепрограмма 19 сентября в 22:43
Здоровье
Россияне смогут получать лекарства бесплатно или со скидкой
Как сообщает «Российская газета», жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой.
Миасский рабочий 18 сентября в 09:00
Наука
Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино
Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.
Экономика сегодня 18 сентября в 05:02
Баскетбол
Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии
Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
News.ru вчера в 08:45
Футбол
«Борнмут» обыграл «Саутгемптон» и вышел на 3-е место в АПЛ
«Борнмут» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в АПЛ. На счету «Саутгемптона» 7 очков и 10-я позиция.
Sport24.ru вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 19 сентября в 05:11
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия
В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24