Коронавирус

ДождьДождьВ Беларуси госпитализировали 15 россиян с коронавирусом

В Беларуси коронавирус диагностировали у 15 россиян, которые строили атомную электростанцию в Гродненской области. Они госпитализированы, несмотря на отсутствие симптомов, сообщила газета «Гродненская правда» со ссылкой на главное управление областного исполкома.
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У 15 работающих на строительстве БелАЭС россиян обнаружили коронавирус

РБК08:25

Российских строителей с коронавирусом госпитализировали в Белоруссии

Известия06:23

Группу российских строителей БелАЭС госпитализировали с COVID-19 в Белоруссии

Газета.Ru06:57

15 российских строителей БелАЭС госпитализированы с коронавирусом

Московский Комсомолец06:42

В Белоруссии с COVID-19 госпитализированы 15 россиян, прибывших на строительство АЭС

Коммерсантъ07:25

Минздрав Белоруссии подтвердил случаи коронавируса у россиян, прибывших на БелАЭС

ТАСС06:46

В Беларуси коронавирус выявили у 15 россиян, работавших на строительстве АЭС

Новая газета05:42
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн

Минздрав подтвердил, что 15 работников АЭС в Островце заразились коронавирусом

КП - Беларусь07:01
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Общество

Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам

Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
REGNUM 09:10
Наука

Пробиотики могут помочь лечить прыщи

ГЛАС.RU 04:05
Здоровье

В Армянске закрыли больницу из-за угрозы распространения коронавируса

Один из пациентов мог заразиться коронавирусом дома, на карантине все учреждение вместе с персоналом В Крыму в городе Армянск закрыли на карантин больницу.
SM News 03:41
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
News.ru 09:14
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам перед совещанием с губернаторами

8 апреля президент России Владимир Путин должен был провести селекторное совещание с главами регионов.
Newia.ru 08:58
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Здоровье

Мама, у меня дистант! Что говорит Минпросвещения про учебу на удаленке

На удаленке количество уроков не меняется, но тоже зависит от возраста учащихся.
Новости Архангельска 29.ru 07:48
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Экономика

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 10:01
Здоровье

Эффективные препараты для лечения коронавируса назвала Малышева

Кандидат медицинских наук и знаменитая российская телеведущая Елена Малышева в эфире «Открытого эфира» сообщила, что по первой схеме сегодня больным коронавирусом назначают два препарата.
Shraibikus News 09:07
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Общество

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:02
Общество

Коми включили в число регионов со средним уровнем изоляции

Еще 33 региона попали в группу со средним индексом вирусного суверенитета.
ИА БНК 06:30
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса 06 апреля в 09:21
Кино

Режиссер «Хищных птиц» Кэти Янь назвала причину провала фильма

Режиссер кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь назвала причину провала фильма в мировом прокате.
Культуромания 06:30
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Энергетика

Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:29
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Здоровье

В Нижегородской области выявлено 80 случаев заражения коронавирусом

Нижний Новгород, 8 апреля 2020, 11:25 — REGNUM По состоянию на 8 апреля в Нижегородской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:25
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