«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.