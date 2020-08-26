В Белоруссии Госконтроль проверяет издателя Комсомольской правды
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В офис компании пришли шесть человек, которые проводят обыски и выемки. Причин проверки не называют, рассказала порталу TUT.BY генеральный директор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" Наталья Галезник. Представители госконтроля просматривают служебные компьютеры администрации, проверяют серверы.В источнике
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