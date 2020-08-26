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МонаВиста
МонаВиста

В Белоруссии Госконтроль проверяет издателя Комсомольской правды

В офис компании пришли шесть человек, которые проводят обыски и выемки. Причин проверки не называют, рассказала порталу TUT.BY генеральный директор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" Наталья Галезник. Представители госконтроля просматривают служебные компьютеры администрации, проверяют серверы.В источнике
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Телеканал 360°

Обыски прошли в доме Цепкало и белорусском офисе «Комсомольской правды»

Телеканал 360°13:24
Царьград

Госконтроль в Белоруссии нагрянул с проверкой к журналистам «КП»

Царьград11:12
ТАСС

У издателя «Комсомольской правды в Белоруссии» проводится проверка

ТАСС09:55
Комсомольская правда

В «Комсомольскую правду» в Беларуси пришла внеплановая проверка

Комсомольская правда10:30
РБК

В Белоруссии начали проверку не вышедшей из-за протестов «Комсомолки»

РБК10:24
Эхо Москвы

В редакцию газеты «Комсомольская правда в Беларуси» пришли сотрудники Госконтроля

Эхо Москвы10:04
Lenta.ru

В редакцию белорусской «Комсомольской правды» пришел Госконтроль

Lenta.ru10:42
КП - Беларусь

Госконтроль и налоговая пришли с внеплановой проверкой в белорусскую «Комсомолку»

КП - Беларусь13:43

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуромания10:30

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
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