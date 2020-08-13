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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь. Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.В источнике
С чего всё началось
Работницы минского керамического завода «Керамин» в обеденный перерыв вышли на акцию солидарности, через час они вернулись к работе, передает «Sputnik Беларусь
».
Коммерсантъвчера в 09:51
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РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

РИА Новостивчера в 12:03
Lenta.ru

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии вышли на забастовку

Lenta.ruвчера в 11:38
РБК

СМИ сообщили о протестах рабочих на МАЗе

РБКвчера в 08:07
Эхо Москвы

Tut.by сообщает о протестах рабочих на заводе МАЗ

Эхо Москвывчера в 08:33
News.ru

Рабочие белорусского завода МАЗ присоединились к забастовке

News.ruвчера в 08:21
Коммерсантъ

В Белоруссии протестуют рабочие заводов

Коммерсантъвчера в 09:51
Московский Комсомолец

Работники МАЗ присоединились к забастовкам в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 07:55
КП - Беларусь

«Мы видим уникальный для Беларуси случай»: забастовки и акции солидарности против насилия в Беларуси комментирует эксперт

КП - Беларусьвчера в 13:57

Боевики ИГ захватили портовый город в Мозамбике

В начале текущей недели члены присягнувшей на верность ИГ (запрещена в РФ) сомалийской группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" атаковали две военные базы в окрестностях города, захватив множество автоматов, пулеметов и гранатометов.
Вести.Ru12 августа в 11:01
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Ученые из США указали на новую технологию создания детей

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, занимающийся исследованиями в области клеточной биологии, рассказал о технологии искусственного воспроизведения человека, которая может быть создана в ближайшие несколько лет.
Live2412 августа в 14:42
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»

Недавно постановщик показал в своем Twitter-аккаунте изображение из монтажной комнаты дорогостоящего блокбастера, на котором запечатлен процесс цветокоррекции сцены битвы против воскрешенного из мертвых Супермена (Генри Кавилл).
Киноафиша России12 августа в 07:24
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