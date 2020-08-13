В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
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Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь. Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.В источнике
С чего всё началось
Работницы минского керамического завода «Керамин» в обеденный перерыв вышли на акцию солидарности, через час они вернулись к работе, передает «Sputnik Беларусь
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