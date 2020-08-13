Смотрите также

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы

Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

Kia показала обновленный Stinger

В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей

Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

Сын Децла записал свой первый трек

Стали известны имена наставников третьего сезона проекта «Голос 60+»

Премьер Словении призвал провести новые выборы в Белоруссии

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Руководство БелАЗа опровергло информацию о забастовке рабочих

В БелАЗе опровергают забастовку работников на фоне протестов

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Главного тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом