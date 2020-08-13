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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь. Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.В источнике
С чего всё началось
Работницы минского керамического завода «Керамин» в обеденный перерыв вышли на акцию солидарности, через час они вернулись к работе, передает «Sputnik Беларусь
».
Коммерсантъ09:51
Подробнее о событии
РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

РИА Новости12:03
Эхо Москвы

Рабочие сразу нескольких белорусских заводов, как утверждают местные СМИ, вышли на забастовку

Эхо Москвы09:02
News.ru

Рабочие белорусского завода МАЗ присоединились к забастовке

News.ru08:21
Lenta.ru

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать

Lenta.ru08:21
РБК

СМИ сообщили о протестах рабочих на МАЗе

РБК08:07
Коммерсантъ

В Белоруссии протестуют рабочие заводов

Коммерсантъ09:51
Znak.com

В Минске на забастовку вышли работники МАЗа

Znak.com08:00

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъ15:52
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
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Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
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