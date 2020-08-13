Смотрите также

Полиция задерживает протестующих у посольства Белоруссии в Москве

«Салават Юлаев» стал победителем Кубка Башкортостана по хоккею

Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Светлана Бондарчук устроила предсвадебный девичник в московском клубе

ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет

Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Вассерман ответил на призыв Алексиевич к Лукашенко уйти в отставку

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта

В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Руководство БелАЗа опровергло информацию о забастовке рабочих

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

Работники завода «Белаз» вышли на митинг

Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ

ВОЗ оценила разработку средств борьбы с коронавирусом в $100 млрд

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет