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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь. Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

РИА Новости12:03
Lenta.ru

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать

Lenta.ru08:21
Эхо Москвы

Tut.by сообщает о протестах рабочих на заводе МАЗ

Эхо Москвы08:33
Вести.Ru

БелАЗ грозит остановкой. МАЗ начал забастовку

Вести.Ru08:29
News.ru

Рабочие белорусского завода МАЗ присоединились к забастовке

News.ru08:21
Коммерсантъ

В Белоруссии протестуют рабочие заводов

Коммерсантъ09:51
РБК

СМИ сообщили о протестах рабочих на МАЗе

РБК08:07
КП - Беларусь

«Мы видим уникальный для Беларуси случай»: забастовки и акции солидарности против насилия в Беларуси комментирует эксперт

КП - Беларусь13:57

Жители Минска снова вышли на акции протеста

Еще до наступления темноты тысячи жителей Минска вышли на Пушкинскую площадь, к ДК Железнодорожников, станции метро «Каменная горка» и другим ставшим «горячими» точкам города, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов и потребовать от Александр Лукашенко уйти в отставку.
Ридус14:53

Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
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Профсоюз журналистов заявил о нарушении трудовых прав в «Ведомостях»

Руководство Профсоюза журналистов и работников СМИ вместе с главой профсоюза «Ведомостей», редактором отдела расследований газеты Бэлой Ляув обратилось в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников издания.
РБК13:00

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Вассерман ответил на призыв Алексиевич к Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич надоела народу Белоруссии, она «не считает за людей» большинство жителей страны, проголосовавших на выборах президента за Александра Лукашенко.
ФАН06:03
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