В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
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Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь. Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.В источнике
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