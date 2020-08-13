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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь. Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы.В источнике
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РИА Новости

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

РИА Новости12:03
Lenta.ru

МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии вышли на забастовку

Lenta.ru11:38
News.ru

Без своих «титушек»: Лукашенко нечем ответить на стачки белорусов

News.ru11:05
Коммерсантъ

В Белоруссии протестуют рабочие заводов

Коммерсантъ09:51
Эхо Москвы

Tut.by сообщает о протестах рабочих на заводе МАЗ

Эхо Москвы08:33
РБК

СМИ сообщили о протестах рабочих на МАЗе

РБК08:07
Московский Комсомолец

Работники МАЗ присоединились к забастовкам в Белоруссии

Московский Комсомолец07:55

Украина и Германия призвали провести встречу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили перспективы встречи глав МИД "нормандской четверки" и сошлись во мнении, что ее нужно провести в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
РИА Новости11:42

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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