Вылизывающие друг друга коровы создали сложную социальную сеть

Исследователи из Чили и США нашли несколько интересных закономерностей в этом процессе: часто вылизывают друг друга ровесники; особи постарше вылизывают максимальное количество разных индивидов; каждая корова чаще лижет тех, кто уже лизал ее, как бы оказывая услугу за услугу.