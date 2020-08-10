Telegram включил инструменты против цензуры для работы в Белоруссии
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Telegram задействовал инструменты против цензуры для работы в Белоруссии, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.В источнике
Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране.
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Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи
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