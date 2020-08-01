Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе

1 фото
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны. Белорусские спецслужбы утверждают, что эти люди являются бойцами ЧВК Вагнера, которые прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе

Эхо Москвы00:02

Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали

Snob.ruвчера в 15:57

Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

Lenta.ruвчера в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге демонтировали арт-объект про протесты из-за храма

Московский Комсомолец вчера в 11:46
6
Экономика

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
РБК 01:03
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

РБК вчера в 21:51
23
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,7K
Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Lenta.ru вчера в 19:07
46
Здоровье

Врачи заявили о риске облысения при коронавирусе

Столкнувшиеся с коронавирусом граждане имеют риск пострадать от облысения.
Актуальные Новости вчера в 09:39
5
Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 31 июля в 08:34
154
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
67
Общество

В США провели ДНК-исследование о рабстве

Lenta.ru вчера в 22:18
5
Происшествия

Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
38
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
2,1K
Общество

Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
51
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
539
Футбол

Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил запись в своем Instagram после награждения золотых медалей Серии А. Он подчеркнул, что туринский клуб выиграл чемпионат с большим трудом, а также заявил, что его команда получила титул благодаря таланту, усердию и работе на тренировках.
ProstoProSport 00:29
Общество

Гидрометцентр прогнозирует опасную погоду в европейской части России

В воскресенье, 2 августа, в европейской части России ожидаются интенсивные дожди, грозы, крупный град и сильный ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 23:44
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
3K
Технологии

Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50

Сегодня наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших 4K ТВ для Sony PlayStation 5.
Megaobzor.com вчера в 02:08
Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
150
Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru 01:28
4
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 31 июля в 17:10
1,1K
Происшествия

Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили

Известия вчера в 21:28
674
Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
270
Хоккей

«Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче квалификации плей-офф НХЛ

"Калгари" победил "Виннипег" в первом матче серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ.
РИА Новости 01:35
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
528
Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
191
Общество

ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как семьи смогут получить выплаты на детей в размере до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 31 июля в 06:19
363
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
619
Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
50
Политика

Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
73
Происшествия

На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru вчера в 17:59
38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное