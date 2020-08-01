Политика
Эхо МосквыВ Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны. Белорусские спецслужбы утверждают, что эти люди являются бойцами ЧВК Вагнера, которые прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов.
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Общество
В Екатеринбурге демонтировали арт-объект про протесты из-за храма
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Экономика
Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила $12 тыс
Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
РБК 01:03
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Lenta.ru вчера в 19:07
Здоровье
Врачи заявили о риске облысения при коронавирусе
Столкнувшиеся с коронавирусом граждане имеют риск пострадать от облысения.
Актуальные Новости вчера в 09:39
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 31 июля в 08:34
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Футбол
Роналду прокомментировал победу «Ювентуса» в чемпионате Италии
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил запись в своем Instagram после награждения золотых медалей Серии А. Он подчеркнул, что туринский клуб выиграл чемпионат с большим трудом, а также заявил, что его команда получила титул благодаря таланту, усердию и работе на тренировках.
ProstoProSport 00:29
Общество
Гидрометцентр прогнозирует опасную погоду в европейской части России
В воскресенье, 2 августа, в европейской части России ожидаются интенсивные дожди, грозы, крупный град и сильный ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 23:44
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
Технологии
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50
Сегодня наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших 4K ТВ для Sony PlayStation 5.
Megaobzor.com вчера в 02:08
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Происшествия
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Хоккей
«Виннипег» уступил «Калгари» в первом матче квалификации плей-офф НХЛ
"Калгари" победил "Виннипег" в первом матче серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ.
РИА Новости 01:35
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как семьи смогут получить выплаты на детей в размере до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 31 июля в 06:19
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия вчера в 07:51
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru вчера в 17:59