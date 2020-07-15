Общество
BFM.ruВ Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова. Как заявили в Комитете госконтроля республики, в Белгазпромбанке у нее находится три миллиона евро, счета арестованы в рамках уголовного дела в кредитной организации.
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с чего всё началось
В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан".РИА Новостивчера в 15:50
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Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19
В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру вчера в 13:29
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Авто
В России установлены новые правила продажи «красивых» номеров
В результате возникала несправедливость: человек приобретал «красивый» номер, но после его смерти наследник должен был повторно заплатить за них, причем такую же сумму.
SpeedMe 01:37
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Происшествия
СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус
Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса
Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски.
Ведомости 04:16
Общество
Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть
Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Общество
Музыкальный сервис Spotify появится в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис под названием Spotify уже с 15 июля станет доступным для пользователей из России.
News-24.ru 02:00
Армия и оружие
В Индии обращают внимание на «Спрут-СДМ1» для возможного противостояния китайским танкам Type 15
Добавляется, что развёртывание Индией лёгких танков в Ладакхе могло бы стать ответом на появление в этом регионе китайских Type 15.
Военное обозрение 01:26
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:54
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Происшествия
Курдские бойцы погибли в результате подрыва машины на востоке Сирии
ИА Красная Весна 01:37
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
В результате исследований выяснилось, что возраст спутника нашей планеты насчитывает 4425 миллионов лет, что на 85 миллионов меньше, чем полагалось до этого.
Территория новостей 14 июля в 09:46
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19