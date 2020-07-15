Общество

BFM.ruBFM.ruВ Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова. Как заявили в Комитете госконтроля республики, в Белгазпромбанке у нее находится три миллиона евро, счета арестованы в рамках уголовного дела в кредитной организации.
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с чего всё началось
В сюжете гостелеканала "Беларусь 1
", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан".
РИА Новостивчера в 15:50

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В Минске заявили об аресте счетов жены замглавы Минфина России

РИА Новостивчера в 17:49

В Минске заявили об аресте счета жены замглавы Минфина России Круглова

Коммерсантъвчера в 17:14

В Белоруссии заявили о блокировке счета жены замминистра финансов РФ

Газета.Ruвчера в 16:39

В Белоруссии заявили об аресте счета супруги замглавы Минфина России

ТАССвчера в 16:16

Белоруссия запросила у России правовую помощь по делу Белгазпромбанка

Известиявчера в 15:59

В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России

Lenta.ruвчера в 15:57

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

РБКвчера в 15:47
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:32, Ашберн

В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России на €3 млн

КП - Беларусь00:06
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
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На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Газета.Ru 03:35
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Общество

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Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
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Общество

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Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Газета.Ru вчера в 15:19
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Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
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Общество

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РБК 03:28
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Общество

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В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
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Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
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Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
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Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски.
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Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
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Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

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Музыкальный стриминговый сервис под названием Spotify уже с 15 июля станет доступным для пользователей из России.
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В Индии обращают внимание на «Спрут-СДМ1» для возможного противостояния китайским танкам Type 15

Добавляется, что развёртывание Индией лёгких танков в Ладакхе могло бы стать ответом на появление в этом регионе китайских Type 15.
Военное обозрение 01:26
Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
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Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет

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Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
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