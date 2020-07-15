с чего всё началось

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова. Как заявили в Комитете госконтроля республики, в Белгазпромбанке у нее находится три миллиона евро, счета арестованы в рамках уголовного дела в кредитной организации.

Общество Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться. 51

Общество Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 1

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 256

Общество Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. 110

Общество В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19 В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 115

Авто В России установлены новые правила продажи «красивых» номеров В результате возникала несправедливость: человек приобретал «красивый» номер, но после его смерти наследник должен был повторно заплатить за них, причем такую же сумму.

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 5K

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 5

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 248

Общество Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.

Армия и оружие В Индии обращают внимание на «Спрут-СДМ1» для возможного противостояния китайским танкам Type 15 Добавляется, что развёртывание Индией лёгких танков в Ладакхе могло бы стать ответом на появление в этом регионе китайских Type 15.

Общество В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости. 56

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 109

Политика Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Космос Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет В результате исследований выяснилось, что возраст спутника нашей планеты насчитывает 4425 миллионов лет, что на 85 миллионов меньше, чем полагалось до этого. 14