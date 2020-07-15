с чего всё началось

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова. Как заявили в Комитете госконтроля республики, в Белгазпромбанке у нее находится три миллиона евро, счета арестованы в рамках уголовного дела в кредитной организации.

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 1,4K

Общество Росгидромет назвал регионы России с самыми чистыми реками Выяснилось, что только в нескольких регионах России второй класс преобладает над третьим, а "условно чистых" водоемов крайне мало.

Общество Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. 9

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 72

Здоровье В Хакасии от коронавируса скончались еще три женщины Оперативный штаб официально подтвердил три новых случая смерти от коронавируса в Хакасии.

Происшествия В Архангельске арестованы члены ОПГ «судебные приставы» По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение и обладая информацией о наличии на депозитном счете отдела судебных приставов денежных средств, взысканных с физических лиц, организовали мошенническую схему хищения указанных денежных средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.

Общество Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию В Минтруде рассказали «Известиям», что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19. 2

Общество В Кузбассе от коронавируса погибли уже 16 человек За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 48 человек.

Шоу-бизнес Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Происшествия В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела ВС Армении приграничных сел в Товузском районе снаряды упали на жилые дома, пострадавших нет.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым». 6,2K

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 220

Игры По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует Каждому пятому геймеру не нравится, как развивается игровая индустрия, показали итоги опроса 14 июля размещенные глобальным рынком OnBuy на своем сайте. 2

Политика Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его народу надоели бессмысленные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.