Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Белоруссии арестованы задержанные ранее 33 россиянина

В Белоруссии арестованы задержанные ранее 33 россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича.
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