Политика
Эхо МосквыВ Белоруссии арестованы задержанные ранее 33 россиянина
В Белоруссии арестованы задержанные ранее 33 россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича.
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Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Гаджеты
Майское обновление Windows 10 установлено только на 11% компьютеров
Напомним, что в мае текущего года вышли обновления Windows 10 May 2020 Update для «десятой» операционки.
Goroday.ru вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Единоборства
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru 17:24
Кино
Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал»
Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал», закрытый из-за низких рейтингов.
Дни24 вчера в 10:37
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 10:31
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета 20:35
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Финансы
ВТБ снизил ставки по рублевым вкладам
Банк ВТБ снизил ставки по вкладам в российской валюте. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает «РИА Новости».
Известия 02:06
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 30 июля в 09:26
Здоровье
Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com 01:49
Технологии
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50
Сегодня наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших 4K ТВ для Sony PlayStation 5.
Megaobzor.com 02:08
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Наука
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок
Американские палеонтологи совместно со своими коллегами из Аргентины и Бразилии доказали новую теорию эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.
ToDay News Ufa 08:14
Авто
ГАЗ выпустил первые образцы нового грузовика «Валдай Next»
Испытания нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next» продлятся еще до осени, сообщили представители Горьковского автомобильного завода.
Anonsens 17:58
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa 03:56
Политика
Когда отпустят задержанных в Белоруссии россиян. Мнение политолога
Россиян, задержанных в Белоруссии, отпустят после выборов президента республики 9 августа.
URA.Ru 09:35
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Космос
Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Результаты моделирования показали, что некоторые звезды могут иметь до семи планет с жидкой водой.
Профиль вчера в 10:10
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Здоровье
Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка
Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
Суть событий 11:38