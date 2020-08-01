Политика
Lenta.ruЗадержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу, передает ТАСС со ссылкой на главу следственного комитета страны Ивана Носкевича.
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Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек
Московский Комсомолецвчера в 13:04
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Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
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Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия вчера в 22:51
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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
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За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 31 июля в 04:43
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Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
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Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Обновленный Kia Stinger сфотографирован без камуфляжа
Южнокорейским фотошпионам удалось запечатлеть внешность обновленного Kia Stinger.
Тарантас Ньюс вчера в 11:55
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Известия вчера в 23:24
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
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Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru 31 июля в 22:42
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
CT news 31 июля в 16:45
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Экономика
В России снизились продажи средств для похудения
Всего с начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.
RT на русском 00:00
Политика
WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России
В апреле Трамп заявил, что у России и США сложились «очень хорошие отношения».
РБК вчера в 21:17
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках леса на Байкале
Закон разрешает до 2025 года переводить земли лесного фонда зоны Байкала в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».
Тайга.инфо вчера в 00:11
Политика
Ищенко рассказал, когда противники Лукашенко попытаются устроить путч
Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года.
Украина.ру вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
RT на русском 30 июля в 00:55
Транспорт
ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ
В Москве в воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будут перекрыты некоторые участки в центре и на северо-востоке города.
RT на русском вчера в 18:26
Политика
Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы
Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
Известия вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве
Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН вчера в 13:49