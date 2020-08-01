Политика

Lenta.ruLenta.ruЗадержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу, передает ТАСС со ссылкой на главу следственного комитета страны Ивана Носкевича.
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В Белоруссии арестованы задержанные ранее 33 россиянина

Эхо Москвывчера в 18:04

Лукашенко: задержанных в Белоруссии россиян забросили первыми из 180-200 человек

ТАССвчера в 13:05

Лукашенко о задержанных в Белоруссии гражданах РФ: «Это первая группа»

REGNUMвчера в 13:30

Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»

Взгляд.рувчера в 13:13

Лукашенко рассказал, что в Белоруссию планировали перебросить 200 бойцов

Москва 24вчера в 13:37

Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек

Московский Комсомолецвчера в 13:04

Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

Lenta.ruвчера в 13:42
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Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

Российская газета вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода

Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
2
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,4K
Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
78
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия вчера в 22:51
19
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
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Здоровье

За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек

На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 31 июля в 04:43
1,7K
Происшествия

Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
4
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Авто

Обновленный Kia Stinger сфотографирован без камуфляжа

Южнокорейским фотошпионам удалось запечатлеть внешность обновленного Kia Stinger.
Тарантас Ньюс вчера в 11:55
Музыка

Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Известия вчера в 23:24
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,6K
Общество

Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах

Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
6
Политика

Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России

Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
17
Здоровье

Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль

1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru 31 июля в 22:42
13
Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
1,4K
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
1
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

CT news 31 июля в 16:45
3
Путешествия

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Экономика

В России снизились продажи средств для похудения

Всего с начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.
RT на русском 00:00
Политика

WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России

В апреле Трамп заявил, что у России и США сложились «очень хорошие отношения».
РБК вчера в 21:17
3
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках леса на Байкале

Закон разрешает до 2025 года переводить земли лесного фонда зоны Байкала в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».
Тайга.инфо вчера в 00:11
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Политика

Ищенко рассказал, когда противники Лукашенко попытаются устроить путч

Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года.
Украина.ру вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

RT на русском 30 июля в 00:55
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Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ

В Москве в воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будут перекрыты некоторые участки в центре и на северо-востоке города.
RT на русском вчера в 18:26
30
Политика

Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы

Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
Известия вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве

Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН вчера в 13:49
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