В Белоруссии число задержанных на протестах превысило 6 тысяч человек
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Отмечается, что за предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек. В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента третий день продолжаются акции протеста против фальсификаций.В источнике
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