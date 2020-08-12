В Белоруссии число задержанных на протестах превысило 6 тысяч человек

Отмечается, что за предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек. В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента третий день продолжаются акции протеста против фальсификаций.