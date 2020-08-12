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Вечерние Ведомости
Вечерние Ведомости

В Белоруссии число задержанных на протестах превысило 6 тысяч человек

Отмечается, что за предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек. В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента третий день продолжаются акции протеста против фальсификаций.В источнике
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Суть событий

Тысяча задержанных, более 50 пострадавших - в Белоруссии подвели итоги третьего дня протестов

Суть событий06:37
ФАН

Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило 6 тысяч

ФАН07:03
Piter.tv

Число задержанных с начало протестов в Белоруссии превысило 6 тысяч человек

Piter.tv07:03
Московский Комсомолец

За три дня протестов в Белоруссии задержали более 6 тысяч человек

Московский Комсомолец06:47
РИА Новости

Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило шесть тысяч человек

РИА Новости10:57
ИА Красная Весна

За ночь было задержано более тысячи человек — МВД Белоруссии

ИА Красная Весна06:07
vtomske.ru

Более 1 тыс человек задержали белорусские силовики в третью ночь протестов

vtomske.ru05:20

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности
Газета.Ruвчера в 05:17
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов
Rambler News Service08:16
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В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС09:27
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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