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Вечерние Ведомости
Вечерние Ведомости

В Белоруссии число задержанных на протестах превысило 6 тысяч человек

Отмечается, что за предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек. В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента третий день продолжаются акции протеста против фальсификаций.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

В Минздраве Белоруссии открестились от машин, на которых ездят силовики

News.ru09:39
ИА Красная Весна

За ночь было задержано более тысячи человек — МВД Белоруссии

ИА Красная Весна06:07
Piter.tv

Число задержанных с начало протестов в Белоруссии превысило 6 тысяч человек

Piter.tv07:03
Московский Комсомолец

За три дня протестов в Белоруссии задержали более 6 тысяч человек

Московский Комсомолец06:47
VSE42.RU

МВД сообщило о тысяче задержанных в Белоруссии демонстрантах

VSE42.RU06:41
Суть событий

Тысяча задержанных, более 50 пострадавших - в Белоруссии подвели итоги третьего дня протестов

Суть событий06:37
ФАН

Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило 6 тысяч

ФАН07:03

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
РИА Новости09:36
483

В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам
Известия08:52
11

СЖР выразил протест из-за задержаний журналистов в Белоруссии

Союз журналистов России заявил властям Белоруссии "решительный протест" в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР.
РИА Новости07:29
1

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости07:10
2

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
1,8K

Юрий Лоза прокомментировал инсульт Михаила Ефремова

Советский, российский музыкант, автор песен, блогер и аналитик Юрий Лоза вновь обратился в своем Facebook к ситуации вокруг актера и режиссера Михаила Ефремова, накануне госпитализированного прямо из зала суда, как утверждается, тяжелом состоянии.
Российская газета07:39
3

НАСА планирует отправить робота на Марс

Еще совсем недавно с космодрома Мыс Канаверал во Флориде стартовала первая ракета компании Space-X с двумя американскими астронавтами на борту, что стало первым разом за последние 9 лет, когда с этого космодрома была запущена в космос пилотируемая миссия.
Evo-rus.comвчера в 07:22
3

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
1

Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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