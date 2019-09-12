Происшествия
РИА НовостиВ Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. Об этом Sputnik Беларусь сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Инцидент произошел в деревне Старое Село, где двадцатилетняя женщина отдыхала вместе с семьей.
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В Белорусии двухлетняя девочка случайно задушила мать стеклоподъемником машины
Комсомольская правда14:05
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
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