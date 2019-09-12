Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. Об этом Sputnik Беларусь сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Инцидент произошел в деревне Старое Село, где двадцатилетняя женщина отдыхала вместе с семьей.
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости13:05

В Белорусии двухлетняя девочка случайно задушила мать стеклоподъемником машины

Комсомольская правда14:05

Двухлетняя малышка случайно задушила маму в машине

РЕН ТВ14:37

Двухлетняя девочка случайно задушила помогавшую ей мать

Lenta.ru17:41

В Белоруссии двухлетняя девочка задушила мать стеклоподъемником

Московский Комсомолец13:20

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

Вести.Ru15:18

Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать

Известия17:35
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон

Умерла женщина, которой придавило шею стеклом автомобиля

КП - Беларусьвчера в 08:14
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
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Мы не одиноки

"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
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Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Космос

НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС

Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщили РИА Новости в НАСА.
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В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17
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«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

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Американские ученые изготовили метаматериал с помощью контролируемого электрохимического литирования (внедрения лития) на трехмерную микрорешетку из полимерного материала, слоев никеля и аморфного кремния.
N+1 13:12
Происшествия

На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
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Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина

Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
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Политика

Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности

Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.
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1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
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Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
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Медики назвали способы снижения сахара в крови без лекарств

Медики назвали способ, который поможет снизить уровень сахара в крови без приема лекарств.
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Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
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Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии

Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.
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Авто

Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
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Джеки Чан отменил визит в Россию

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Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.
Газета.Ru 19:04
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В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года

Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
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Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
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Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
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Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
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Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт

Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
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