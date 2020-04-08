Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации. Заболевших положили в больницу в Гродненской области. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

РИА Новости07:10

Группу российских строителей БелАЭС госпитализировали с COVID-19 в Белоруссии

Газета.Ru06:57

Российских строителей с коронавирусом госпитализировали в Белоруссии

Известия06:23

15 российских строителей БелАЭС госпитализированы с коронавирусом

Московский Комсомолец06:42

Группа россиян заразилась коронавирусом в Белоруссии. Они приехали строить БелАЭС

Телеканал 360°06:57

Минздрав Белоруссии подтвердил случаи коронавируса у россиян, прибывших на БелАЭС

ТАСС06:46

В Беларуси коронавирус выявили у 15 россиян, работавших на строительстве АЭС

Новая газета05:42
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн

Минздрав подтвердил, что 15 работников АЭС в Островце заразились коронавирусом

КП - Беларусь07:01
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

ТАСС 06:57
Общество

Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами улетел из США загруженным на 15%

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Общество

В Ленобласти зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

Специалисты управления Роспотребнадзора по Ленинградской области рассказали о пяти новых случаях заражения коронавирусом.
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GAC сертифицировала в России минивэн GAC GN8

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Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла

80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
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Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Коммерсантъ 04:40
Здоровье

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.
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Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
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Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
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Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
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Обнаружен молекулярный «выключатель» аллергического зуда

Недавно ученые определили белок, который служит «включателем» аллергического зуда, а также рецептор нейронов, с которым он связывается.
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Происшествия

В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие

Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
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Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо хочет перейти в спринтерскую группу. Об этом спортсмен сообщил изданию «NRK» (Норвегия).
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AMD обрадовала инвесторов новыми достижениями в апрельской презентации

Источник изображения: AMD Многое из актуальных достижений уже обсуждалось представителями AMD в начале марта на мероприятии для аналитиков, поэтому апрельская редакция презентации для инвесторов существенных откровений не содержала.
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Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США

В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
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Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»

Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
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Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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