Коронавирус
РИА НовостиУ российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации. Заболевших положили в больницу в Гродненской области. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество
Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами улетел из США загруженным на 15%
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Происшествия
В Астрахани директор школы наплевала на карантин
В Астрахани директор учебного учреждения нарушила карантин. Об этом сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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В Ленобласти зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
Специалисты управления Роспотребнадзора по Ленинградской области рассказали о пяти новых случаях заражения коронавирусом.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
Российским туристам вернут деньги за отмененные туры
Правительство России решило возвратить деньги за "утерянные" путевки из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Авто
GAC сертифицировала в России минивэн GAC GN8
Китайский GAC, ныне представленный в России только внедорожником GS8, сертифицировал новый минивэн GN8.
Политика
В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Россия направила тесты на коронавирус более чем в 30 стран
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Происшествия
Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла
80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Здоровье
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин
Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку
Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Происшествия
Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Наука
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Недавно ученые определили белок, который служит «включателем» аллергического зуда, а также рецептор нейронов, с которым он связывается.
Происшествия
В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие
Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Спорт
Йоханнес Клэбо планирует работать в спринтерской группе
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Гаджеты
AMD обрадовала инвесторов новыми достижениями в апрельской презентации
Источник изображения: AMD Многое из актуальных достижений уже обсуждалось представителями AMD в начале марта на мероприятии для аналитиков, поэтому апрельская редакция презентации для инвесторов существенных откровений не содержала.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
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Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.