Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. При этом часть сотрудников, в том числе Бибикова, встречу покинули.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.
РИА Новости12:45
Подробнее о событии
РБК

Сотрудница белорусского телеканала сообщила о планах начать забастовку

РБК14:57
Эхо Москвы

К всеобщей забастовке в Белоруссии готовы присоединиться сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании

Эхо Москвы13:03
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

РИА Новости12:45
Вести.Ru

Часть сотрудников Белтелерадиокомпании ушла со встречи с пресс-секретарем президента

Вести.Ru12:47
Газета.Ru

Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Газета.Ru12:19
Московский Комсомолец

Ведущая «Беларусь 1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Московский Комсомолец12:13
Взгляд.ру

Работники белорусского государственного СМИ решили объявить забастовку

Взгляд.ру12:10

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
218

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
365