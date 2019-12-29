Экономика
RT на русскомВ Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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Белоруссия не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с РФ
Московский Комсомолецвчера в 15:39
Белорусский вице-премьер рассказал о несогласованных вопросах по интеграции с Россией
Коммерсантъвчера в 17:25
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