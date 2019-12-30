Экономика
RT на русскомВ Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
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Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Армия и оружие
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
Армия США возвращает в строй свои зенитные ракетные комплексы «Мститель» («Avenger»), установленные на многоцелевых колёсных высокомобильных транспортных средствах «Хамви».
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Политика
ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Анну Курникову заподозрили в беременности
Буквально на днях знаменитая российская теннисистка попала в объективы фотокамер папарацци, которые внимательно следят за ее жизнью.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Политика
Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски
Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Общество
В Минске акция против интеграции с Россией прошла без задержаний
Воскресная акция против интеграции с Россией – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также не согласованные с минскими властями, прошли 7, 8, 20 и 21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Политика
Мария Захарова ответила на вызов посла РФ в МИД Польши
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев 27 декабря был вызван в МИД Польши.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Политика
Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии
Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Здоровье
Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении
Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Политика
Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи
Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Авто
Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в минувший уик-энд
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Футбол
Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Хоккей
Тренер сборной России назвал причины поражения от команды США
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира против команды США.
Происшествия
Мужчина пострадал при столкновении микроавтобуса и грузовика на въезде в Корсаков
Водитель автомобиля Toyota Town Ace врезался в припаркованный грузовик, затем микроавтобус задом откатился на встречную полосу.
Экономика
Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.