Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

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Белоруссия не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с РФ

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