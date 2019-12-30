Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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Белоруссия не откажется от своей валюты в рамках интеграции с Россией

Телеканал 360°вчера в 18:38

Белоруссия не собирается менять свой рубль на российский при интеграции

News.ruвчера в 18:21

В Минске назвали «глупостью» разговоры о возможном отказе от нацвалюты при интеграции с РФ

ПРАЙМвчера в 14:28

Белоруссия не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с РФ

Московский Комсомолецвчера в 15:39

В Белоруссии назвали отказ от национальной валюты «пустыми измышлениями»

REGNUMвчера в 15:26

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

RT на русскомвчера в 14:59

Белоруссия не откажется от национальной валюты при интеграции с Россией

Газета.Ruвчера в 15:59
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Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Коммерсантъ 02:09
Общество

Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 04:18
Армия и оружие

В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
RT на русском вчера в 20:08
Политика

Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

Президент России Владимир Путин не принимает прямое участие в переговорах между Киевом и Донбассом по обмену пленными, но использует свой авторитет, чтобы способствовать их проведению.
Известия 05:06
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
РБК 04:06
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
RT на русском 02:32
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Общество

ОАК: все российские гражданские самолеты могут переименовать

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать, чтобы сделать линейку лайнеров с единым названием.
Газета.Ru 01:48
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Спорт

Superhot VR заработала больше $2 миллионов за неделю

Superhot VR собрала больше $2 млн на всех платформах за одну неделю.
CyberSport.ru 00:05
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снова вышла замуж

Пока звезда 90-х залечивает раны, его жена спустя месяц после помолвки вышла замуж за нового избранника, баскетболиста Андрея Зубкова.
StarHit.ru вчера в 13:30
Общество

«Уральские пельмени»потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора

РИА Новости 01:30
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Кино

Опубликован рейтинг самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года

Аналитики составили список самых обсуждаемых сериалов и фильмов уходящего года.
iReactor 27 декабря в 13:26
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Происшествия

На Урале бармен четырежды ударила посетителя ножом в спину

Как видно на записи, опубликованной в местном паблике «Краснотурьинск Live», женщина вышла из-за стойки с ножом и несколько раз ударила им стоявшего к ней спиной посетителя.
Росбалт 04:24
Кино

Джон Фавро анонсировал график выхода второго сезона «Мандалорца»

Продюсер фантастического сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звездных войн", Джон Фавро уточнил график выхода второго сезона.
Kinonews.ru вчера в 04:55
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Бывший участник шоу Top Gear высказал свое мнение по поводу причин плохого качества российских автомобилей.
ToDay News Ufa вчера в 10:53
Наука

Учёные Сколково создали программу для определения «жидкого интеллекта»

Учёные Сколтеха разработали программу искусственного интеллекта, которая по анализу сделанного с помощью магнитно-резонансной томографии снимка мозга ребёнка может предсказать уровень его интеллектуальных способностей.
REGNUM вчера в 09:30
Хоккей

Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России

Живая Кубань вчера в 00:54
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Политика

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
РИА Новости вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Рамблер 01:54
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия вчера в 20:47
Происшествия

Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Москва 24 02:09
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат

Культуромания 00:57
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
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