Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

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