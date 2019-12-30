Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

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Белоруссия не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с РФ

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
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Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, доходы россиян в 2019 году существенно увеличились.
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Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА

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