Экономика
RT на русскомВ Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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Общество
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
На Дунайском путепроводе водитель Skoda на ходу взорвал петарду
Сегодня днем на Дунайском путепроводе между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda бросил петарду на дорогу.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка с разворотом на месте
Как оказалось, выполнить разворот на 360 градусов на автомобиле, стоя на одном месте, вполне возможно и даже не очень сложно.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Председатель российского правительства утвердил разработанный МВД России законопроект «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Политика
Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Происшествия
В Техасе произошла стрельба в церкви
Политика
К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»
Напомним, 26 декабря начались переговоры по заключению договора на транзит российского газа для европейских потребителей между представителями России и Украины.
Здоровье
Что нельзя делать с похмелья
Специалисты рассказали, что нельзя делать с похмелья.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снова вышла замуж
Пока звезда 90-х залечивает раны, его жена спустя месяц после помолвки вышла замуж за нового избранника, баскетболиста Андрея Зубкова.
Хоккей
Тренеры сборной России поменяли голкипера после трёх пропущенных шайб от США на МЧМ
Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным принял решение поменять вратаря после трёх пропущенных шайб от США в матче группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Происшествия
В серьезном ДТП на КАД погиб водитель
В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе Skoda влетела в несколько препятствий, отчего машина превратилась в хлам, а водитель погиб.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.