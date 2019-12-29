Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

1 фото
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

RT на русском14:59

В Белоруссии назвали отказ от национальной валюты «пустыми измышлениями»

REGNUM15:26

В Минске назвали «глупостью» разговоры о возможном отказе от нацвалюты при интеграции с РФ

ПРАЙМ14:28

Белорусский вице-премьер: Минск не откажется от национальной валюты

Красная весна15:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Культура

Лазарев и Лобода помирились после громкого скандала на «Премии МУЗ-ТВ»

NewInform 12:06
Происшествия

В серьезном ДТП на КАД погиб водитель

В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе Skoda влетела в несколько препятствий, отчего машина превратилась в хлам, а водитель погиб.
АБН 14:41
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Хоккей

Сборная России уступила команде США на МЧМ-2020

В чешском городе Острава завершился матч 3-го тура группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ-2020).
ГЛАС.RU 15:29
Политика

Зеленский заявил о выполнении первой части нормандских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процедура обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о выполнении первой части нормандских договоренностей.
РЕН ТВ 15:09
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
Известия 12:43
Футбол

Робби Уильямс: «Из-за „Реала“ чувствую, будто у меня маленький член»

Sport24.ru 08:42
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 14:56
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Кино

Названы фильмы, которые стоит посмотреть в новогодние праздники

Слово и Дело 14:57
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Национальная служба новостей 07:31
Кино

9 эпизод «Звездных войн» заработал полмиллиарда долларов за 8 дней

Киноафиша России 27 декабря в 06:16
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Транспорт

На желтой ветке московского метро произошел сбой

РБК 14:49
Общество

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Политика

Путин и Меркель настроились на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество в газовой сфере.
РБК 13:52
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат 07:47
Футбол

Клопп: «Во втором тайме „Вулверхэмптон“ выглядел лучше нас»

Soccer.ru 14:44
Политика

Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Известия 00:13
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
Общество

В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель

Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Радио Комсомольская правда 06:42
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa 10:25
Политика

Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Газета.Ru 15:04
Гаджеты

Названа самая распространённая ошибка при зарядке смартфона

По словам Шульте, полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на её ресурсе.
Мир новостей вчера в 03:57
Кино

Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах

Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Lenta.ru 08:25
Политика

В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

RT на русском 13:58
Хоккей

Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

ProstoProSport вчера в 23:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное