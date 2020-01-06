Экономика
Газета.RuВ Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.Коммерсантъ06 января в 04:54
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Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ
Эхо Москвы06 января в 07:00
Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами
Говорит Москва06 января в 04:10
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