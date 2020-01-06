с чего всё началось

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Армия и оружие Пентагон прокомментировал атаки Ирана на базы США Хоффман подтвердил, что более дюжины баллистических ракет были запущены Ираном в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, расположенных на территории Ирака.

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Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Происшествия Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.

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