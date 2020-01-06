Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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с чего всё началось
Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете между резидентами за газ, следует из стратегии
 повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
Коммерсантъ06 января в 04:54

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Дедолларизация расчетов: почему Минск хочет платить за газ нацвалютой

РЕН ТВ06 января в 20:09

Белоруссия планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны

ТАСС06 января в 04:34

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

РБК06 января в 06:08

Белоруссия планирует уйти от доллара во внутренних расчётах за газ

RT на русском06 января в 05:07

Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями

Коммерсантъ06 января в 04:54

Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ

Эхо Москвы06 января в 07:00

Минск хочет отказаться от доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами

Говорит Москва06 января в 04:10
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Происшествия

На борту разбившегося в Иране лайнера не было россиян

УралПолит.Ru 03:22
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Армия и оружие

Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США

Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Lenta.ru 03:18
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал атаки Ирана на базы США

Хоффман подтвердил, что более дюжины баллистических ракет были запущены Ираном в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, расположенных на территории Ирака.
Газета.Ru вчера в 19:40
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Стамбуле

Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 января посетит с рабочим визитом Стамбул, где проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Сирии, а также примет участие в церемонии старта эксплуатации газопровода «Турецкий поток», сообщает информационное издание «Федеральное агентство новостей».
NewInform вчера в 08:22
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
REGNUM вчера в 23:38
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Телеканал 360° 03:25
Армия и оружие

Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину

Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Взгляд.ру 03:31
Общество

«Международные авиалинии Украины» заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен

Украинское воздушное судно, разбившееся в Тегеране, было исправно - президент авиакомпании МАУ.
ТАСС 03:28
Политика

В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 02:51
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Наука

Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 03:15
Происшествия

Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео

Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Avia.pro вчера в 20:18
Армия и оружие

Путин отметил роль российских военных в ликвидации террористов в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.
RT на русском вчера в 15:13
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Гаджеты

Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

iXBT.com 00:16
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Общество

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани в иранском Кермане достигло 40 человек, еще 213 получили ранения, сообщает агентство Fars со ссылкой на медиков.
РИА Новости вчера в 07:15
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 03:39
Общество

Число стран с безвизовым въездом для россиян выросло за 15 лет до 118

Граждане России в 2020 году могут посещать без получения въездной визы 118 стран, что на 83 страны больше, чем 15 лет назад.
ТАСС вчера в 10:54
Происшествия

Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Snob.ru вчера в 23:59
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Происшествия

В Могадишо взорвался заминированный автомобиль, сообщили СМИ

РИА Новости 02:52
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
OAnews вчера в 15:11
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Армия и оружие

Российский эксперт назвал «символическим» удар Ирана по базам США

Российский эксперт Фёдор Лукьянов прокомментировал удар Ирана по базам в Ираке, на территории которых находились военные Соединённых Штатов Америки.
News.ru 03:03
Футбол

«Ливерпуль» подписал контракт с Nike

Sport24.ru вчера в 03:20
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