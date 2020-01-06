с чего всё началось

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Политика В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.

Политика Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.

Авто В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Политика В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.

Армия и оружие Столтенберг: США приняли решение о ликвидации Сулеймани без НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США принимали решение об атаке объекта в Ираке и убийстве иранского генерала Касема Сулеймани без участия Альянса и международной коалиции.

Общество Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56 Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.

Религия Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.