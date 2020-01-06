с чего всё началось

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Политика Власти США начали подготовку санкций против Ирака Американские власти начали разработку санкций против Ирака после того, как парламент страны принял резолюцию против американского присутствия.

Происшествия Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Общество В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.

Здоровье Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы Врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время, сообщает Nation News.

Авто Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.

Наука Физики усомнились в существовании «частицы ангела» В результате специалисты пришли к выводу, что их свойство, ранее считавшимся подтверждением существования «частицы ангела», на самом деле никак с этим не связано.

Армия и оружие Постпред Ирана заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран не намерен обзаводиться ядерным оружием, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Фигурное катание Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.