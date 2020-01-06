с чего всё началось

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Общество Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.

Армия и оружие В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США США приняли решение о ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани без согласования с альянсом НАТО и международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Общество В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Армия и оружие Каир и Эр-Рияд выступили против военного присутствия Турции в Ливии Главы МИД Египта и Саудовской Аравии Самех Шукри и принц Фейсал ин Фархан аль-Сауд на полях встречи министров иностранных дел арабских и африканских государств открыто высказались против военного присутствия Турции на территории Ливии.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек, чьи тела были обнаружены 4 января в арендованной квартире в Киеве, сообщает РИА Новости.